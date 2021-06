Estadão descobre tarde demais que disputa entre Haddad e Bolsonaro não era escolha muito difícil

247 - Em editorial publicado neste domingo (20), o jornal O Estado de S. Paulo diz que Jair Bolsonaro "atua dia e noite para desmobilizar os esforços da sociedade para conter a pandemia de covid-19" e que "alimenta o devaneio de transformar o Brasil num país de pequenos Bolsonaros, gente para quem os únicos deveres cívicos são os deveres familiares. Nessa distopia, egoísmo é virtude e solidariedade, crime. Instaura-se o cada um por si".

O artigo gerou repercussão nas redes sociais. "Viu como não era uma escolha difícil?", escreveu o cientista político Cláudio Couto em suas redes sociais, se referindo ao editorial “escolha muito difícil" publicado nas eleições de 2018, comparando Fernando Haddad a Jair Bolsonaro.

O jornal, que também apoiou o golpe de 2016 e endossou o coro lavajatista pela prisão ilegal do ex-presidente Lula, afirma que "o caos resultante dessa perversão moral é precisamente o que busca Bolsonaro em seus delírios golpistas. Deseja um país em que nada é confiável, nem as vacinas nem as urnas. No mesmo pronunciamento em que duvidou da eficácia das vacinas, o presidente elaborou uma mirabolante teoria segundo a qual o Supremo Tribunal Federal mandou soltar Lula da Silva para fazê-lo presidente, e insinuou que a Justiça Eleitoral impede o “voto auditável” justamente para facilitar a fraude em favor do petista. E previu que esse desfecho pode “criar uma convulsão no Brasil”, obviamente provocada por ele mesmo. É dever cívico dos cidadãos conscientes impedi-lo", conclui.

Viu como não era uma escolha difícil? https://t.co/TuyKNhCc1V — Cláudio Couto - Fora da Política Não há Salvação (@claudio_couto) June 20, 2021





