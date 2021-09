Estadão: 'incompetente, Bolsonaro nunca governou desde que tomou posse'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em texto publicado na sessão Opinião e assinado "Notas & Informações, O Estado de S.Paulo", o jornal critica Jair Bolsonaro e afirma que, "à procura de inimigos inexistentes, mas necessários para a sustentação do discurso de discórdia e ódio com o qual tenta manter uma popularidade cada vez mais corroída por sua própria incompetência, o presidente da República não governa".

"Nunca governou desde que tomou posse em 2019. A agudização dos problemas, muitas vezes em razão da incapacidade do governo federal, torna o quadro especialmente grave", diz.

De acordo com a publicação, "o descaso do governo com a situação das pessoas em geral, dos trabalhadores, com a vida empresarial, tem muito a ver com o agravamento de muitas das dificuldades em que o País está metido".

PUBLICIDADE

"O governo demorou para reagir à crise hídrica e, quando o fez, mostrou timidez. Não demonstrou nenhuma preocupação com as altas taxas de desocupação e com a má qualidade dos empregos. Sua incapacidade de montar uma proposta de Orçamento minimamente confiável e exequível é apenas o atestado de despreparo para fazer aquilo que é de sua exclusiva competência".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE