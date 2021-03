Estadão se desespera com a força de Lula e pede que Luciano Huck se decida logo

247 – O jornal Estado de S. Paulo mostra pânico com a força do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o Brasil por oito anos e fez o país ser a sexta economia do mundo, e também considera que o apresentador Luciano Huck, que faz demagogia na televisão brasileira e representa interesses de bilionários, tem condições de presidir uma nação complexa como o Brasil.

"É evidente que Mandetta, como Doria e outros, pretende ser o cabeça de chapa dessa candidatura 'convergente', e é legítimo que acalente o projeto. Todos os que se julgam capazes de tirar o Brasil da rota do desastre, por meio de políticas públicas racionais e competentes, emanadas de um governo que respeite as liberdades e as instituições, devem se apresentar para a tarefa publicamente, o mais rápido possível", escreve o jornal, em editorial .

"Só assim será possível começar a discutir a sério quem, desses diversos postulantes, será o catalisador dos anseios dos brasileiros ajuizados, para construir uma candidatura capaz de emocionar os eleitores cansados tanto da corrupção antipolítica de Lula como da loucura antipolítica de Bolsonaro", aponta o texto.

"Aos que, como o apresentador Luciano Huck, vacilam diante da pugna eleitoral – que deverá ser especialmente feroz numa disputa que envolverá dois veteranos da desfaçatez e da truculência, Lula e Bolsonaro –, resta rogar que anunciem sem demora sua decisão, dizendo em voz alta o que pretendem para o País e preparando o estômago para, se for o caso, enfrentar o vale-tudo dos palanques", pontua ainda o editorialista.

