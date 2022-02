Estado de S. Paulo tenta minar candidatura Lula com editoriais semanais e tem até método, identifica jornalista no Twitter

Apoie o 247

ICL

247 - Jornalista do Repórter Brasil, Daniel Camargos publicou no Twitter nesta quinta-feira (17) uma sequência de constatações a partir da qual faz uma análise sobre a campanha difamatória promovida pelo jornal Estado de S. Paulo contra o ex-presidente Lula (PT) e o PT.

>>> Direção de Eurípedes Alcântara em O Estado de S. Paulo transformou o jornal numa espécie de trânsfuga dos fatos, do Jornalismo

Camargos destaca que em menos de um mês, o "Estadinho", como já o apelidam aqueles que divergem da linha editorial do veículo, publicou três editoriais seguindo a mesma construção de ataque a Lula já no título: "o mal que Lula faz" aparece em textos fazendo referência a supostos impactos negativos do petista contra o Estado, a oposição e a democracia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o jornalista, editoriais semanais contra Lula e o PT são um padrão do Estado de S. Paulo.

Ele ainda lembra que em 2018, na ocasião do segundo turno da eleição presidencial disputado entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o jornal publicou editorial com o título: "uma escolha muito difícil". No texto, o veículo tentava estabelecer uma equivalência entre a trajetória política e a biografia de Haddad, ex-ministro, ex-prefeito e professor universitário, e Bolsonaro, deputado federal irrelevante e ex-capitão do Exército, expulso da instituição.

Esse é de 13 de fevereiro. Lembrando que é nesse espaço que o jornal manifesta a opinião do dono. pic.twitter.com/jxJqcY6hwJ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 17, 2022

O de 30 de janeiro se refere a Dilma como "criatura" do Lula. pic.twitter.com/2GRsxNpoNG — Daniel Camargos (@ocamargosdaniel) February 17, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 9 de janeiro o Lula ficou fora do título. pic.twitter.com/zuyEI71NVD — Daniel Camargos (@ocamargosdaniel) February 17, 2022

Vale lembrar, por fim, que o @Estadao publicou esse famoso editorial em 8 de outubro de 2018 pic.twitter.com/4khJFx98SZ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 17, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: