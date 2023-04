"Estamos assistindo ao enterro da Globo", diz Mario Vitor Santos

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Mario Vitor Santos fez comentários contundentes durante o programa Boa Noite 247, em relação ao futuro da TV Globo. Segundo o jornalista, a emissora está colhendo os frutos de suas ações, como o apoio à Lava Jato, seu comportamento sabotador da democracia e seu atraso tecnológico. Para ele, a TV Globo está fadada ao fim.

De acordo com Mario Vitor Santos, a TV Globo apoiou o golpe contra a ex-presidente Dilma, a prisão política do presidente Lula e a ascensão de um projeto fascista no país. Essas ações, segundo ele, acabaram por afastar muitos brasileiros da emissora. Hoje, muitos jovens buscam se informar por meio de novos veículos de comunicação e não querem mais saber da Globo.

O jornalista destacou também que com as novas tecnologias, "estamos assistindo ao enterro da Globo". A emissora demitiu recentemente 50 jornalistas, o que é um sinal de sua fragilidade e do seu declínio. Mario Vitor Santos se solidarizou com os jornalistas demitidos e reforçou que as mudanças no mercado de comunicação são inevitáveis. "Estamos assistindo ao enterro da Globo", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.