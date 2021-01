‘Estamos dispostos a qualquer coisa por um lugar na Mesa da Câmara?’, questiona Altman sobre aliança entre PT e Maia

“Se perder lugar na Mesa, o que você perde? O regimento da Câmara dos Deputados é muito vertical. Somente o presidente da Casa tem poder sobre a pauta”, ressalta o jornalista, enfatizando a necessidade do PT de se colocar contra o neoliberalismo do grupo de Maia. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista e editor do Opera Mundi Breno Altman, em entrevista à TV 247, avaliou a posição do PT de integrar o bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ) pela presidência da Câmara dos Deputados. Para ele, esta é uma decisão equivocada e é preciso escolher entre garantir um lugar na Mesa Diretora da Casa ou se manter como um partido aliado do povo e contra políticas neoliberais.

“Na vida não se pode ter tudo. Nós estamos dispostos a qualquer coisa por um lugar na Mesa? É isso que está se inferindo da posição do PT? Eu creio que não. O PT muitas vezes já abriu mão de lugar na Mesa e o fez corretamente, como quando o Genoíno disputou a presidência da Casa contra o Luís Eduardo Magalhães em 1995 e em outras oportunidades. O PT neste momento, por exemplo, não tem lugar de destaque na Mesa. O PT bateu chapa contra Rodrigo Maia, embora a bancada não tenha de uma maneira totalmente unitária apoiado a candidatura de Marcelo Freixo. A orientação do PT foi apoiar Freixo contra o Rodrigo Maia nas eleições para a Mesa que ocorreram em 2019”, disse.

Segundo Altman, é “muito mais importante” para a legenda reforçar suas ligações com a base social, e isso só acontece caso o partido se coloque contra o candidato de Maia, Baleia Rossi (MDB-SP), e de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL). O jornalista ainda ressaltou que ter algum integrante petista na Mesa da Câmara não tem tanta importância, visto que somente o presidente tem poder sobre o que será votado em plenário. “Você tem que fazer escolhas. Nesse momento eu considero que muito, mas muito mais importante que um lugar na Mesa é o PT reforçar sua identidade pública, sua identidade antissistema, sua identidade contra o neofascismo e contra o neoliberalismo. Acho muito mais importante. Se perder lugar na Mesa, o que você perde? O regimento da Câmara dos Deputados é muito vertical. Somente o presidente da Casa tem poder sobre a pauta, nenhum outro cargo na mesa tem poder sobre a pauta. Aquilo que vai a voto é decidido de maneira monocrática pelo presidente da Casa”.

