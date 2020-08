“Estamos num processo civilizatório e o bolsonarismo será superado”, diz autor do livro sobre o tema

O jornalista e escritor Cesar Calejon, autor do livro “A Ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI”, acredita que o desenvolvimento não será interrompido pela existência de Bolsonaro. “[No passado], as crises precisaram se agudizar para que em seguida o avanço se consolidasse”, lembra. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista Cesar Calejon, autor do livro “A Ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI”, disse, em entrevista à TV 247, que o desenvolvimento brasileiro não cessará diante das marcas que serão provocadas pelo governo Jair Bolsonaro.

Assim como outros “ditadores”, segundo Calejon, Bolsonaro será superado pelo desenvolvimento e pelo avanço. “Acho que boa parte da população se sente representada porque foi criada nesse contexto elitista, histórico, machista, violento. Eu não acredito que ela seja mais eficiente para o longo prazo, acho que você pode conversar com uma parcela da população que ainda se identifica com esse tipo de coisa, mas a gente está vivendo em um processo civilizatório. Esse processo não vai parar, esse processo não parou porque todos os outros ditadores que precederam o nosso desenvolvimento existiram, pelo contrário, eles foram parte desse processo de desenvolvimento, então as crises precisaram se agudizar para que em seguida o avanço se consolidasse”.

