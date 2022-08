'Estou feliz por minha mãe ter morrido': a dura infância de estrela dos EUA exposta em livro de memórias

Jennette McCurdy, conhecida por interpretar Sam Puckett na série infantil da Nickelodeon iCarly, se lembra do ataque de riso que teve no dia do funeral de sua mãe edit

247 - Jennette McCurdy, conhecida por interpretar Sam Puckett na série infantil da Nickelodeon iCarly, se lembra do ataque de riso que teve no dia do funeral de sua mãe. A reportagem é do portal BBC Brasil.

Era setembro de 2013, e Debra McCurdy, mãe da atriz, acabara de morrer de câncer diagnosticado pela primeira vez quando a artista tinha 2 anos.

McCurdy, hoje com 30 anos, sentou-se com seus irmãos, Marcus, Dustin e Scottie, observando enquanto os carregadores tentavam levar o caixão para a sala onde o corpo seria velado.

"Quanto você quer apostar que eles vão acabar caindo, que o corpo da nossa mãe vai rolar, se levantar e começar a gritar com a gente?", um de seus irmãos disse, fazendo todos cair na gargalhada.

Ela lembrou do episódio em entrevista à revista Vanity Fair, uma das muitas que fez para divulgar seu livro de memórias, que foi lançado em 9 de agosto nos Estados Unidos pela editora Simon & Schuster e já é um best-seller.

Seus comentários à revista são tão provocativos quanto o título do livro — I'm Glad My Mom Died ("Estou feliz por minha mãe ter morrido"), e sua capa, em que a ex-criança-prodígio posa com uma urna funerária.

McCurdy cresceu em uma família mórmon relativamente simples em Orange County, no sul da Califórnia.

Seu pai, Mark, trabalhava em dois empregos e não era exatamente, como ela mesma descreve, "alguém muito ligado às suas emoções". Após a morte de Debra, ele descobriu que não era seu pai biológico.

Sua mãe, que a educou em casa junto com seus três irmãos mais velhos, projetou em McCurdy suas frustradas aspirações de se tornar atriz e a colocou no show business aos 6 anos.

"Você quer ser a pequena atriz da mamãe?", Debra perguntou certo dia, segundo ela conta no livro.

Debra ditou o que a filha deveria e o que não deveria gostar e tomou todas as decisões por ela até a adolescência, segundo seu livro de memórias e declarações feitas em entrevistas à imprensa.

Tomou banho com a filha até os 16 anos, lavou seu cabelo, raspou suas pernas e fez exames vaginais e mamários de rotina para "certificar-se de que ela não tinha caroços" que pudessem ser câncer.

"Ela fez um esforço para manter nosso relacionamento privado. Agora, vejo isso como algo que me condicionou (a vida), mas eu pensava 'Ah, mamãe e eu temos um relacionamento tão especial'", disse McCurdy ao The Washington Post.

