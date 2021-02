"Estragou o filme": Warner anuncia Ratinho como dublador do novo Tom e Jerry e revolta fãs

Produtora incluiu Ratinho em uma ação de marketing do filme, que estreou hoje, uma semana antes do apresentador fazer apologia a um golpe militar no Brasil; internautas estão propondo boicote edit

Fórum - Nesta segunda-feira (18) estreou no Brasil o novo filme do Tom e Jerry, produzido pela Warner Bros Pictures.

Desde 2020 que a produtora vem trabalhando em inúmeras ações de marketing para divulgar o filme no país. Uma dessas ações, no entanto, vem causando polêmica pois conta com a participação do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que nesta quarta-feira (17) fez apologia a um golpe militar no Brasil.

A presença de Ratinho na divulgação do filme revoltou fãs e internautas, que passaram a cobrar a Warner Bros sobre o fato da empresa estar se associando a alguém que pregou fuzilamento e rompimento da democracia no país.

Que merda ! Já não faço mais questão de ver esse filme. Ruim e ainda propagando ódio e extremismo. — Jerry Adriano (@Jerryfacha) February 11, 2021

Vocês precisam avaliar melhor o garoto propaganda de vocês. Tranquilo ser um "rato" fascista?https://t.co/qJt96fL10a — Juan Thiago Gomes 🇧🇷🏴✊🏾 (@Juantgomes) February 17, 2021

