Estrela da Globo denuncia desigualdade salarial após demissão: 'Patrícia Poeta ganhava três mais do que eu'

247 - Cissa Guimarães deixou a Globo no final de 2021 após 46 anos na emissora carioca. Na época, a artista era uma das apresentadoras do semanal É De Casa e confiava que seu contratado seria renovado.

Em entrevista para o F5, do jornal Folha de S. Paulo, Cissa afirmou que a decisão "foi uma surpresa". "Quando fui chamada para conversar... Na hora, eu senti. É horrível, mas pelo andar da conversa, a gente saca. Tomei um susto. Não entendi nada porque me sentia à vontade no programa e acreditava que o público gostava de mim", contou.

Segundo a apresentadora, a emissora alegou questões financeiras para não renovar o vínculo. Porém, segundo ela, os colegas de atração ganhavam mais e continuaram no programa. "A Patrícia Poeta ganhava três vezes mais do que eu e ficou. Continua lá. O André Marques também ganhava mais, continuou, mas depois saiu. Enfim. Fiquei triste, mas acredito muito que temos ciclos que são fechados para outros se abrirem", argumentou.

