Estupidez bolsonarista recebe lição de moral até de vírus, diz Reinaldo

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo escreve em sua coluna desta sexta-feira sobre a pandemia que se alastra pelo governo Bolsonaro. "A estupidez impune no governo federal e no entorno de Bolsonaro é de tal ordem que essa gente está recebendo lição de moral até de microorganismo. Sim, é uma ironia. Aqueles seres insidiosos, até onde a ciência pode alcançar, são amorais e agnósticos. Fabio Wajngarten, que comanda a guerra que Bolsonaro decidiu travar contra a imprensa, voltou de Miami com a covid-19. Estão, pois, sob observação o presidente da República, todos os que integraram a comitiva e, ora vejam!, até Donald Trump", diz ele. Saiba mais sobre o caso:

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro foi submetido a exame para o novo coronavírus depois que o secretário de Comunicação da Presidência da República teve a doença confirmada, mas não apresenta sintomas da doença, disse o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, em publicação no Twitter.



Bolsonaro, que cancelou viagem que faria nesta quinta-feira para o Rio Grande do Norte, está aguardando o resultado do exame, acrescentou o parlamentar.

O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, que acompanhou Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos, foi contaminado com o novo coronavírus, informou mais cedo a Secretaria de Comunicação (Secom) em comunicado.