EUA 5 x 0 Brasil: alta histórica do dólar traz de volta memes da época Dilma

Agência Sputnik - Lembram quando achávamos que o dólar estava alto quando custava R$ 2,50? Pois o sol raiou nesta quinta-feira (12) com o dólar ultrapassando os R$ 5,00. A alta histórica do dólar está sendo ecoada com risos e lágrimas.

Nos primeiros negócios desta quinta-feira (12), o dólar abriu no patamar de R$ 5,00 no mercado doméstico. É a primeira vez na história que o dólar conseguiu essa façanha, que só desagrada aos brasileiros.

Com a alta histórica do dólar, os memes começaram a surgir na mesma velocidade que o real desvaloriza.

'Dólar 5' e 'R$ 5,00' bombam no Twitter

Com mais de 85 mil tweets, o assunto "Dólar 5" já está em segundo lugar dos assuntos mais comentados desta quinta-feira (12) no Twitter.

Lembram-se dos protestos antigovernamentais durante a presidência de Dilma Rousseff ? Cadê esse povo?

Putz o Dólar 5 Reais, Isso mesmo R$ 5,00 ,Meu sonho era conhecer essas pessoas que estavam pedindo fora Dilma pic.twitter.com/yjhCkmsTDC — Lex❤ (@grxnddecisions) March 12, 2020

A professora Duda Salabert enumerou outros tombos que o Brasil está dando.

Dólar 5 Reais.Pior crescimento do PIB nos últimos 3 anos. Aumento da desigualdade social.Combustível mais caro das últimas décadas.Número recorde de trabalhadores informais. Crescimento da extrema pobreza. Taí o retrato do primeiro ano de governo da equipe econômica do Bolsonaro pic.twitter.com/gNYdVd8ZsS March 12, 2020

Nem precisamos mais de calculadora, não é mesmo?

dolar 5 reais agr vai ser mais facil fazer a conversao de cabeça pic.twitter.com/yZDLWrFAkq — matheus (@cafezincombolo) March 12, 2020

​Nenhuma panela soando agora?

Dólar 5$:



Dilma: PEGA A PANELA, PEGA A PANELA pic.twitter.com/BD3D1NqAZ0 — Eduardo Lopes 🧚🏻‍♀️ (@senhorit0) March 12, 2020

Escolha a mais bonita, mas saiba que valem a mesma coisa.

Qual nota é mais bonita?



1 dólar / 5 reais pic.twitter.com/bXdU9HRpBb — MADDAX insta @eumaddax (@maddaxcarai) March 12, 2020

Algumas posições abaixo do "Dólar 5", o assunto "R$ 5,00", acredite se quiser, está em quinta posição com mais de 17 mil tweets.

Gretchen não poderia faltar na farra.

2016: FORA DILMA, EU QUERO O DÓLAR A 1,99.



2020 GOVERNO BOLSONARO : Dólar R$ 5,00 pic.twitter.com/JT4Pbcxurd — test phase (@sralbuquerque) March 12, 2020

​E esses tweets de 2016? Esperando um dólar valendo R$ 1,80, acabaram recebendo um dólar de R$ 5,00.

O Dólar bateu R$5,00 ( CINCO REAIS ) e não custa nadinha lembrar desse print maravilho.



Talvez 1,8 seja o Dólar Privado pic.twitter.com/G4PYwPy45h — Angelo Lago (@angelolago87) March 12, 2020

Há coisas que só vendo mesmo para acreditar.

O dólar chegou a R$5,00 reais



Eu: Não Acredito, só vendo



Eu vendo: pic.twitter.com/LqE8t4vrcO — Alan🌻 (@alan_ffurtado) March 12, 2020