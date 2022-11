Ex-aliado diz que Bolsonaro bate em Michelle

Deputado que já apoiou Bolsonaro diz que ocupante do Palácio do Planalto ‘deu umas tapas' na primeira-dama edit

247 - Ex-aliado de Jair Bolsonaro, o deputado Julian Lemos acusou Jair Bolsonaro de bater na primeira-dama Michelle Bolsonaro no palácio.

Julian Lemos disse que o casamento de Jair Bolsonaro com Michelle é de fachada e que "ela não aguenta nem ver ele".

Lemos conta que nas primeiras férias de Jair Bolsonaro ele foi para uma ilha, ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela. O deputado não apresentou provas nem detalhou como ficou sabendo das supostas agressões.

Além disso, o deputado contou que Michelle não esteve presente no discurso de Bolsonaro, em que o ele falou pela primeira vez da derrota para Lula, porque “estava toda marcada” por causa de uma suposta nova agressão.“Ela não estava porque estava toda marcada. Manda ela aparecer aí”, disse o deputado.

Julian Lemos foi coordenador da campanha de Bolsonaro no Nordeste nas eleições de 2018,e não conseguiu se reeleger neste ano.

Lemos ainda provoca, dizendo que guarda no celular pesadas revelações contra Bolsonaro.

As informações foram publicadas no Radar da Veja e no UOL.





