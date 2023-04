Ex-âncora do JN revela temperamento de Patrícia Poeta após polêmica com Manoel Soares

Apoie o 247

ICL

247 - O nome de Patrícia Poeta é um dos assuntos mais comentados da semana após viralizar por ter cortado seu colega Manoel Soares ao vivo. Muitos internautas apontaram que seu temperamento seria desagradável.

No entanto, Carla Vilhena, que atualmente trabalha no SBT, falou sobre sua experiência com a contratada da Globo, de acordo com o TV em foco. “A Patrícia é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Educada, discretíssima, não se mete na vida de ninguém, nunca ouvi a Patrícia falar mal de ninguém”, disse a jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.