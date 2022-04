Ex-BBB Natália denuncia à polícia ataques racistas: 'dálmata'

Apoie o 247

247 - A equipe da modelo e designer de unhas Natália Deodato, participante do Big Brother Brasil (BBB22), denunciou, nesta terça-feira (12), crimes de injúria e difamação contra a mineira. Também foram direcionados a ela xingamentos em referência ao vitiligo, doença de pele que afeta a pele.

Mãe da ex-BBB, Daniela Rocha disse que chamaram a filha de "dálmata, manchada, cabelo duro". "Outros palavrões também. Ameaçaram nossa família", contou Daniela, de acordo com o portal G1.

Natália foi a 13ª eliminada no paredão do 'BBB22', com 83,43% dos votos. Quando foi feita a denúncia, ela estava na casa.

A denúncia foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte. "Já sabemos os autores, mas corre em sigilo a investigação", afirmou Daniela.

A Polícia Civil disse que a 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos iniciou uma investigação e que, nos próximos dias, os envolvidos serão ouvidos.

