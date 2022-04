Ex-BBB Rodrigo Mussi recebe alta de UTI

Irmão dele, Diogo afirmou que o ex-participante do Big Brother Brasil ficará internado na enfermaria do Hospital das Clínicas, em São Paulo edit

247 - O ex-BBB 22 Rodrigo Mussi recebeu nesta quarta-feira (20) alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital onde está internado desde o dia 31 de março, quando sofreu um acidente de carro. Irmão dele, Diogo afirmou que o ex-participante do Big Brother Brasil ficará internado na enfermaria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde continuará a reabilitação.

"É com imensa alegria que informamos que o Rod está tendo alta da UTI neste momento. Ficará na enfermaria a partir de hoje, onde continuará sua reabilitação", disse Diogo no Instagram. O relato foi publicado pela coluna Especial BBB.

Em coletiva de imprensa no último domingo (17), Diogo informou que o irmão estava extubado, falando e voltando a andar com a ajuda de um fisioterapeuta.

