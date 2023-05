Ex-CEO do Yahoo diz que deveria ter comprado Netflix ou Hulu em vez do Tumblr

Apoie o 247

247 - Ex-CEO do Yahoo, Marissa Mayer disse em entrevista ao portal Tech Brew que teria comprado a Netflix ou o Hulu, e não o Tumblr.

"Analisamos uma aquisição transformadora e compramos o Tumblr. Também estávamos considerando se seria possível comprar o Hulu ou, ironicamente, a Netflix. E acho que a Netflix estava em US$ 4 bilhões (aproximadamente R$ 19,9 bilhões na cotação atual) e o Hulu em US$ 1,3 bilhão (R$ 6,4 bilhões) na época. Qualquer um deles teria sido uma aquisição melhor", admitiu.

O Yahoo pagou US$ 1,1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) pelo Tumblr em 2013. Três anos depois, o valor do Tumblr foi reduzido para US$ 230 milhões (R$ 1,1 bilhão).

