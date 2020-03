Ex-deputado capacho de Temer vira réu no STF por chamar artistas de ‘vagabundos da Lei Rouanet’

O ex-deputado Wladimir Costa (SD-PA), que ficou conhecido por ter feito uma tatuagem de rena com o nome de Michel Temer, virou réu no STF por ofender artistas e chamá-los de "verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet" edit

247 - A queixa-crime junto à Corte Suprema foi ajuizada pelos artistas Glória Pires, Letícia Sabatella, Wagner Moura, Orlando Morais e Sônia Braga contra o ex-deputado federal Wladimir Costa (SD-PA).

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "na Petição (Pet) 7174, eles imputam ao ex-parlamentar a prática dos crimes de difamação e injúria (artigos 139 e 140 do Código Penal) por, entre outras ofensas, ter chamado integrantes da classe artística de “verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet”.

A matéria ainda relembra: "Costa ganhou fama em 2017, quando tatuou o nome do ex-presidente Michel Temer (MDB) em seu braço, ao lado de uma bandeira do Brasil. A tatuagem era de henna, e desapareceu no mesmo mês. “Sumiu. Não existe mais”, disse o parlamentar à época."