Ex-diretor da Globo é preso em flagrante no Rio por dar golpes em hotéis de luxo

Revista Fórum - Aaron Salles Torres, ex-diretor do programa humorístico “Vai Que Cola”, exibido no canal a cabo Multishow, que pertence à Rede Globo, foi preso em flagrante junto com seu namorado, Johny de Souza Oliveira, no Rio de Janeiro.

Os dois estavam sendo investigados pela Polícia Civil desde março, por utilizarem cartões de crédito clonados em hotéis de luxo, de acordo com a revista Época. O flagrante ocorreu enquanto faziam check-in.

A investigação teve início depois que o casal se hospedou em um hotel de luxo no último Réveillon. Eles ficaram em uma das suítes até o dia 12 de janeiro.

