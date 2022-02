Ex-esposa do filho de Torquato Jardim, Titi Muller rompe com a família: "clã golpista"

Apoie o 247

Metrópoles - Meses após anunciar a separação de Tomás Bertoni, Titi Müller usou as redes sociais para postar uma série de indiretas à família do ex-marido. O músico é integrante da banda Scalene ao lado do irmão, Gustavo Bertoni. Eles são filhos de Torquato Jardim, ex-Ministro da Justiça no governo de Michel Temer.

Titi iniciou seu relato mencionando um exposed da família. A hipótese é de que ela esteja se referindo a um episódio de 2019, em que o ex-cunhado foi acusado por uma ex-namorada de traição e assédio. Após a repercussão, outras mulheres se pronunciaram, denunciando comportamentos similares do músico.

“Olha, a vontade que eu tenho é fazer um exposed que deixaria o anterior no chinelo. E integrante na cadeia. Mas né, infelizmente tenho que lidar com o fato de que vou ter que conviver com essa criatura e com o clã golpista de onde surgiu pelo resto da vida, então é isso. E hoje entendo 100% a outra coitada que precisou se expor aqui pra se fazer ouvir. É o único jeito de lidar com esse tipo de gente. Só não digo que filho de golpista não cai longe do pé porque tenho certeza que vou criar o meu filho pra ser o oposto do que é o essa gente”, escreveu em algumas publicações.

Nos tuítes seguintes, Titi demonstra ainda mais desprezo pela banda e família do ex. “E pra bom fã meia fofoca basta. Até porque estou ‘autorizada’ pelo sócio do cara fazer aquele dracays bonito que ele merece, mas né, a manchete vai acabar sendo eu e não a banda irrelevante ou o pai ex-ministro do Temer que nem pra virar meme serviu. Muito menos a mamain da banda que acha que é a Kardashian e todas as notícias sobre o fim do relacionamento são sobre ela. Nem o nome dele sai direito, quem dirá o dela. Menas, minha filha. E sim, estou escrevendo com o sangue nozóio de quem sabe que só assim vai ser lida com a seriedade que os assuntos merecem.”

Na sequência, ela chegou a responder alguns seguidores, que quiseram saber mais. “Acho que só a minha advogada mesmo, porque ele não deve ter coragem de contar tudo nem para a advogada dele”, afirmou a apresentadora.

Titi e Tomás se casaram em setembro de 2019 e ficaram juntos por menos de menos de dois anos. Da relação, nasceu Benjamin, atualmente com 1 ano e 8 meses. Atualmente, Titi namora o empresário Gentil Nascimento, para quem costuma se declarar na web.

