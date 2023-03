Ex-governador do Rio Sérgio Cabral concede primeira entrevista após deixar a prisão

O político falou ao jornalista Ricardo Bruno, do programa Jogo do Poder. A entrevista vai ao ar neste domingo (5), no canal CNT edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral concedeu a primeira entrevista depois de deixar a prisão. O político falou ao jornalista Ricardo Bruno, do programa Jogo do Poder. A entrevista vai ao ar neste domingo (5), às 22h30, no canal CNT.

Cabral foi governador do Rio entre 2007 e 2014. Ele foi preso pela operação Lava Jato em novembro de 2016, condenado a mais de 390 anos de prisão por diversos crimes como fraudar licitações e cobrar propina de empreiteiras em contratos públicos.

O ex-governador era o único preso em regime fechado da operação e vai continuar a responder ao processo em prisão domiciliar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.