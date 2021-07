Ex-mulher de DJ Ivis registra BO contra apresentador da Record, Geraldo Luís, por injúria

247 - A ex-mulher de DJ Ivis, Pamella Holanda usou suas redes sociais para informar que vai processar o apresentador Geraldo Luís, da RecordTV, por injúria contra sua mãe. DJ Ivis foi preso na última quarta-feira (14) por agressão contra Pamella e está sendo investigado por lesão corporal.

De acordo com reportagem do site Metrópoles, Pamella rebateu em suas redes sociais que a mãe nunca recebeu dinheiro para ser conivente com as agressões do músico, como teria afirmado o apresentador.

Pamella disse ainda que registrou um boletim de ocorrência contra Geraldo Luís por ter feito a afirmação durante o programa Balanço Geral Manhã.

“Minha mãe não recebia um centavo do meu ex-companheiro, pelo amor de Deus, que absurdo. Que espécie de mulher seria ela se aceitasse se vender dessa forma?”, questionou a arquiteta.

Pamella disse que tentou entrar em contato com o apresentador para esclarecer a afirmação feita durante o programa.

“Foi feito um Boletim de Ocorrência em vista da injúria cometida por ele em rede nacional contra a minha mãe”.

