Ex-produtor Harvey Weinstein é condenado a 16 anos por estupro em Los Angeles

LOS ANGELES, (Reuters) - Harvey Weinstein, o ex-titã de Hollywood que passou a simbolizar uma cultura de má conduta sexual generalizada por homens poderosos que iniciou o movimento #MeToo, foi condenado na quinta-feira a 16 anos de prisão pelo estupro de 2013 de uma atriz em Los Angeles.

Weinstein foi condenado em um tribunal de Los Angeles, onde um júri em dezembro o considerou culpado de estupro, cópula oral forçada e penetração sexual por objeto estranho.

As acusações resultaram de uma agressão a uma ex-modelo e atriz, identificada no tribunal como Jane Doe 1, em um hotel de Los Angeles em fevereiro de 2013.

A mulher disse ao juiz na quinta-feira que era uma "mulher muito feliz e confiante" até que Weinstein a estuprou. Então, "eu perdi minha identidade. Eu estava com o coração partido, vazia e sozinha", disse ela, sufocando os soluços.

Weinstein, o poderoso cofundador da Miramax Films, uma produtora e distribuidora de filmes dos Estados Unidos, cumprirá a sentença após cumprir sua sentença de 23 anos por uma condenação por má conduta sexual em Nova York.

As acusações contra Weinstein ajudaram a alimentar o movimento #MeToo, que incentivou as mulheres a falar sobre assédio e abuso sexual por parte de homens poderosos na mídia, na política e em outros empreendimentos. O movimento, que se tornou viral nas redes sociais em 2017, busca quebrar uma cultura de silêncio que há muito permite que tal conduta não seja contestada.

Weinstein, que produziu "Pulp Fiction", "Shakespeare Apaixonado" e outros filmes independentes de sucesso, disse que todos os seus encontros sexuais foram consensuais e se declarou inocente no caso de Los Angeles.

'ENCERRAMENTO E ALÍVIO'

Falando no tribunal na quinta-feira, Weinstein não conhecia Jane Doe 1 e argumentou que ela havia forjado sua conta por dinheiro.

"Esta é uma história inventada. Jane Doe 1 é uma atriz. Ela pode provocar lágrimas", disse Weinstein, falando de uma cadeira de rodas.

"Por favor, não me condene à prisão perpétua", disse ele ao juiz. "Eu imploro sua misericórdia."

Dave Ring, advogado de Jane Doe 1, disse que a sentença de 16 anos de Weinstein forneceu a ela "um encerramento e alívio, sabendo que Weinstein passará o resto de sua vida na prisão, onde ele pertence".

O júri absolveu Weinstein das acusações relacionadas a uma segunda suposta vítima e não conseguiu chegar a um veredicto unânime sobre as acusações de outros dois acusadores.

Uma delas, a documentarista Jennifer Siebel Newsom, agora esposa do governador da Califórnia, Gavin Newsom, revelou que ela era a suposta vítima de estupro referida nos registros do tribunal como Jane Doe 4.

A juíza do Tribunal Superior de Los Angeles, Lisa Lench, declarou a anulação do julgamento das acusações.

Os advogados de defesa argumentaram que as mulheres fizeram sexo voluntariamente com Weinstein porque acreditavam que ele iria progredir em suas carreiras, parte do que eles disseram ser uma cultura generalizada de "sofá de elenco" na indústria cinematográfica. Em dois dos casos, eles disseram que o suposto contato sexual foi forjado.

Weinstein foi condenado por má conduta sexual em Nova York em fevereiro de 2020. Ele foi extraditado de Nova York para a prisão de Los Angeles em julho de 2021. Weinstein está apelando da condenação de Nova York e da sentença de prisão.

