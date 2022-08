Ex-repórter veterano da Globo detona postura Tiago Leifert

Apoie o 247

247 - Ex-repórter da Globo, Marcos Uchôa não gostou das mudanças feitas por Tiago Leifert na área de esporte da emissora. Apresentador do Globo Esporte no começo dos anos 2010, o jornalista promoveu uma reforma no formato ao dar mais destaque à visão de que as competições deveriam ser tratadas com abordagens mais descontraídas. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Olha, vou falar o seguinte: eu não gostei. Ele transformou o Globo Esporte no show do Tiago Leifert que pode ter dado muito resultado nos termos de audiência, não sei", contou o veterano, em entrevista ao canal Cara a Tapa, de Rica Perrone, nesta terça-feira (9). Ele participou de um quadro em que precisaria dar notas para algumas personalidades, e Leifert foi uma delas.

Na visão do repórter, o jornalismo esportivo da Globo foi diretamente impactado com a visão do antigo colega:

"Em termos jornalísticos, eu não gostei. Ele tirou muito o espaço da reportagem da matéria e focou nas coisas engraçadas. É uma postura. É uma visão, mas o esporte também tem o lado cultural muito forte, para uma criança então... Do que é certo e errado Essas coisas precisam de reportagem, e acho que ele matou a reportagem na proposta dele. Admiro a pessoa, o talento dele, mas eu acho que ele fez mal ao jornalismo esportivo. Dou sete", comentou.

