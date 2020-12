Exposição de trajes de Bolsonaro e Michelle vira meme na internet

247 - Jair Bolsonaro fez na segunda-feira (7) uma solenidade no Palácio do Planalto para expor o traje que ele e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, usaram na posse presidencial em 2019. Internautas fizeram memes com as roupas expostas.

Em uma das piadas feitas por usuários o vestido da primeira-dama é laranja, numa referência a acusações de corrupção envolvendo o clã presidencial. Um exemplo são os extratos bancários de Fabrício Queiroz, laranja da família Bolsonaro. Ele depositou 21 cheques na conta de Michelle, entre 2011 a 2016, totalizando R$ 72 mil. Márcia Aguiar depositou outros seis, totalizando R$ 17 mil.

O ato durou cerca de dez minutos e foi acompanhado por dezenas de servidores, entre eles os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

Enquanto Bolsonaro faz exposição de trajes, o País amarga o terceiro lugar no ranking global de casos de coronavírus (6,6 milhões) e, de acordo com cientistas, ainda não tem um plano de vacinação contra a pandemia.

Mais de 176 mil mortes por coronavírus no Brasil e qual a prioridade de Bolsonaro:



( ) Colocar pra funcionar urgentemente um Plano Nacional de Vacinação



( x ) Fazer cerimônia oficial para inaugurar uma exposição com o terno e o vestido que ele e Micheque usaram na posse😳 pic.twitter.com/caH3dHuyUO — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) December 7, 2020

Bolsonaro faz evento no Planalto para expor roupas que ele e Michelle usaram na posse (@folha_poder)



https://t.co/aEcP3dv1uu — Folha de S.Paulo (@folha) December 8, 2020

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também compareceu. Em um ano com uma pandemia que já deixou mais de 177 mil brasileiros mortos, e em um momento em que os casos de Covid-19 voltam a crescer em ritmo acelerado em todo o país, a ação de Bolsonaro recebeu muitas críticas nas redes sociais. As roupas expostas viraram memes e ganharam outras feições

