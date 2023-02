Extremista, Jovem Pan perdeu R$ 838 mil em anúncios em um único mês

Toyota e Caoa Chery romperam com a emissora por estar 'relacionada a escândalos' edit

247 - Defensora de Jair Bolsonaro (PL) e propagadora de discurso de ódio e informações falsas, a Jovem Pan perdeu R$ 838 mil em anúncios, segundo reportagem do The Intercept Brasil baseada em troca de e-mails entre executivos da empresa.

"As mensagens estão anexadas no processo que a própria Jovem Pan abriu contra o Sleeping Giants Brasil na justiça de São Paulo. O grupo, criado em 2020, promove campanhas para que empresas privadas deixem de patrocinar canais e veículos que propaguem discurso de ódio", informa a matéria.

Um dos e-mails mostra uma supervisora de mídia que atende a conta da Toyota no Brasil pedindo a suspensão imediata das propagandas da empresa que já estavam prontas para irem ao ar. A Toyota, segundo o e-mail, proíbe a vinculação da marca a “qualquer veículo que esteja relacionado a escândalos, sejam eles de ordem políticas, discriminação, entre outros”. Neste caso, a Jovem Pan deixou de faturar R$ 109.113,28.

No mesmo mês, a Caoa Chery também cortou seus anúncios. A emissora deixou de receber R$ 728.634,00. A Caoa Chery, no entanto, não apresentou justificativa para o rompimento.

Os dois contratos, somados, representaram uma perda de receita de R$ 837.747,28 em um único mês.

No processo, os advogados da Jovem Pan dizem que a empresa é vítima de perseguição e achaque pelo movimento Sleeping Giants Brasil. Eles pedem a remoção imediata de todo conteúdo utilizado na campanha #DesmonetizaJovemPan. O processo também tem como objetivo proibir novos atos com objetivo de impactar as finanças da empresa, afastando “antigos, atuais e futuros patrocinadores”.

A Jovem Pan é alvo de investigação do Ministério Público Federal por propagação de "conteúdos desinformativos a respeito do funcionamento das instituições brasileiras e com potencial para incitar atos antidemocráticos".

