Fábio Coelho, presidente do Google, destaca parceria com o Brasil 247 e outros veículos de comunicação

Apoie o 247

ICL

Por Fábio Coelho, presidente do Google Brasil – Todas as pessoas deveriam ter acesso a notícias de alta qualidade e com pontos de vista variados. Nosso objetivo no Google é conectar você a diversas fontes de informação e perspectivas para te ajudar a entender melhor o mundo no seu dia a dia. Além de apoiar a indústria de notícias globalmente por meio de tecnologia, parcerias, programas e, assim, contribuir para a construção de um futuro melhor para o jornalismo.

Após anos trabalhando próximos dos veículos jornalísticos no Brasil, treinamos mais de 16.000 jornalistas e apoiamos mais de 450 publicações no país por meio da Google News Initiative. Também ajudamos de modo emergencial as pequenas e médias empresas de notícia em um momento crítico, durante a pandemia de COVID-19. Com o Google Destaques (News Showcase), nosso produto e programa de licenciamento, pagamos aos veículos participantes pela seleção de seu conteúdo exibido em painéis no Google Notícias e no Discover. Os links direcionam os leitores para os artigos completos nos sites das editoras, ajudando-os a aprofundar o relacionamento com os leitores.

O Brasil foi um dos primeiros países a lançar o Google Destaques, em outubro de 2020. Desde então, trabalhamos com um número crescente de jornais, revistas, rádios, TVs e sites jornalísticos de todo o país com o objetivo de oferecer mais cobertura nacional, regional e local, dando aos brasileiros uma experiência de notícias mais profunda e com curadoria sobre os assuntos mais importantes do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoje, tenho orgulho de dizer que fechamos acordo com um total de mais de 100 publicações brasileiras, de todos os tamanhos e com base em 19 estados e o Distrito Federal, fazendo do Google Destaques um dos maiores programas de remuneração de notícias do Brasil. Globalmente, o Google já é um dos maiores apoiadores do jornalismo, por meio de nossos serviços e do financiamento direto de organizações de notícias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Graças a essas parcerias, os brasileiros têm acesso a painéis de notícias de um número ainda maior de publicações diversas, ajudando-os a obter as informações essenciais sobre suas comunidades, cidades e região. Como parte desses acordos do Google Destaques, trabalhamos com veículos parceiros selecionados para oferecer aos leitores também acesso estendido a conteúdo pago (paywall), anteriormente não acessível. Todos os veículos participantes recebem pagamentos mensalmente pelo licenciamento do seu conteúdo ao Google.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por meio dos painéis do Destaques, as publicações podem escolher formas de exibir seu conteúdo jornalístico de maneira atraente aos leitores. Os painéis dão aos editores de notícias controle sobre o modo como exibem seu conteúdo e sua marca, ajudando-os assim a aprofundar seu relacionamento com leitores conhecidos e novos, e a oferecer assinaturas, newsletters, além de gerar receita exibindo anúncios em seus sites.

Desde que lançamos o Google Destaques em 2020, assinamos acordos com mais de 1.400 publicações em todo o mundo e lançamos o produto em 16 países, incluindo Índia, Polônia, Japão, Alemanha, Portugal, Áustria, Reino Unido, Austrália, República Tcheca, Itália, Colômbia, Argentina, Canadá, Irlanda e Eslováquia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nossos novos parceiros no Brasil

O conjunto de novos parceiros é uma demonstração da pluralidade, variedade e abrangência da imprensa brasileira, que inclui revistas, emissoras de TV e rádio, sites nativos digitais e jornais, que oferecem cobertura jornalística essencial a todo o país. Entre os novos parceiros estão veículos como MyNews, Nexo Jornal, Metrópoles, O Antagonista, Brasil 247, Jornal Costa Norte, Jornal Plural e Diário de Canoas.Veja o que eles têm a dizer sobre a parceria:

“O Destaques reitera a relevância do jornalismo profissional e de qualidade - ambos atributos que caracterizam o trabalho do Nexo” – Paula Miraglia, CEO e fundadora do Nexo Jornal

“Recebemos o convite para participar do projeto com muita satisfação e entusiasmo. Somos uma redação antenada, que busca integrar iniciativas inovadoras e experimentar novos desafios. Vamos preparar curadorias diversificadas e com informação de qualidade para oferecer aos leitores que utilizam o Google Notícias. Estamos animados!” – Lilian Tahan, diretora-executiva do Grupo Metrópoles

"Ficamos muito felizes com o convite! O canal MyNews já está consolidado, mas o site é nosso caçula, e ainda tem muito o que crescer. Tenho certeza que o Destaques vai nos ajudar a chegar a mais leitores." – Gabriela Lisboa, diretora Canal My News

"O Google Notícias é a porta de entrada para o consumo diário de notícias para milhões de pessoas. Estar em mais essa vitrine importante que é o Google Destaques nos coloca em contato com um público que busca aquilo que entregamos: informação de qualidade e jornalismo independente, que o ajude a entender os movimentos políticos em um ano tão crucial para o país como este 2022." – Leonardo Mendes Júnior, diretor de Tecnologia e Parcerias, O Antagonista

“O Google tem sido um parceiro essencial do Brasil 247 em vários aspectos: a busca das melhores práticas de publicidade digital, o incentivo a novos modelos de assinaturas, o desenvolvimento de um site mais rápido e eficiente, assim como um parceiro na difusão de nosso conteúdo, por meio de soluções como o Google Notícias e, agora, o Destaques. Além disso, somos muito parceiros do Youtube, por meio da TV 247, e a plataforma de vídeos tem sido essencial para o desenvolvimento da nossa comunidade de membros e assinantes.” – Leonardo Attuch, CEO, Brasil 247.

"Temos uma equipe muito engajada que busca entregar conteúdos de qualidade e que façam sentido para nossos leitores que crescem dia a dia. Esta parceria é muito importante para nós pois sinaliza para todo o nosso time que estamos no caminho certo. Estar ao lado do Google é uma grande honra pois, apesar de ser a maior empresa de tecnologia do mundo, sabemos que temos um parceiro que se preocupa com os usuários ao mesmo tempo em que olha para cada microambiente ajudando no desenvolvimento de um ecossistema de notícias mais saudável." – Roberto Zaidan, CEO do Sistema Costa Norte de Comunicação, Jornal Costa Norte

"O Plural tem imensa satisfação em contar com a parceria do Google na disseminação de informação local e regional de qualidade. Acreditamos que o jornalismo precisa não só zelar por sua precisão e justiça, mas também utilizar diferentes estratégias para chegar até o público que precisa das informações que produzimos. É justamente aí que entra este trabalho junto ao Google" – Rosiane Correia de Freitas, coordenadora geral do Plural.

O Google está aqui para apoiar as redações jornalísticas, grandes e pequenas, para que todas possam prosperar no Brasil hoje e no futuro. Estamos empenhados em continuar trabalhando e encontrar maneiras de envolver os leitores com o jornalismo que mais importa para eles. E nós estamos apenas começando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE