Fabio Faria sai em defesa da Jovem Pan, que está na mira da CPI: 'tem papel essencial no país'

247 - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, saiu neste sábado em defesa da rádio Jovem Pan, um dos braços do bolsonarismo na mídia.

Após anúncio do relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, de que o colegiado quer quebrar o sigilo da Jovem Pan por disseminar fake news sobre a pandemia, Faria foi ao Twitter para dizer que o veículo desempenha "papel essencial para o país"

"Precisamos de diversidade de ideologias e posições políticas, sem cerceamento, para garantir a liberdade de expressão e uma sociedade democrática", disse o ministro.

Para Renan Calheiros, é preciso verificar se a emissora recebeu aportes financeiros depois da pandemia. "Deve ser apresentada análise comparativa entre os períodos, anterior e posterior à situação de pandemia, até a presente data. (...) Ademais, a quebra, a transferência e todas as análises, em especial a comparativa (acima descrita), deverão ser elaboradas com dados e informações, outrossim ligações com outras pessoas naturais e jurídicas, disponíveis nas diversas bases de dados da Receita Federal do Brasil".

