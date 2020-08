Fábio Faria, ministro das Comunicações, articula paz entre Bolsonaro e Globo

Ministro das Comunicações, Fábio Farias (PSD-RN), vem articulando uma aproximação entre a família Marinho, dona da rede Globo, e Jair Bolsonaro. Nesta linha, ele já teria se encontrado reservadamente com o vice-presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho edit

247 - O Ministro das Comunicações, Fábio Faias (PSD-RN), vem articulando uma aproximação entre a família Marinho, dona da rede Globo, e Jair Bolsonaro. Segundo reportagem do jornalista Daniel Castro, do site Notícias da TV, o titular da pasta, que é genro do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, teria se encontrado com o vice-presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, há cerca de dez dias para tratar de assuntos ligados ao setor de radiodifusão e para tentar reduzir o clima de beligerância entre a emissora e Bolsonaro.

Nesta linha, a nomeação de Maximiliano Martinhão para a secretaria de Radiodifusão, formalizada na semana passada, foi vista como uma concessão à Globo. Ele é funcionário de carreira da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e foi secretário de Telecomunicações no governo Dilma Rousseff, além de ter tido sua indicação avalizada pelo ex-ministro Gilberto Kassab, também do PSD.

A expectativa é que Martinhão – considerado um técnico possibilite a discussão de assuntos que interessam o setor, como a isonomia do mercado frente aos serviços de streaming, além de temas sensíveis que interessam tanto ao grupo Globo como outras emissoras. Um destes pontos, defendido veementemente pela Globo, é a participação de até 100% de capital estrangeiro na TV brasileira, hoje limitada a 30%.

A renovação da concessão da emissora, em 2022, também está no radar desta tentativa de aproximação, uma vez que Bolsonaro já ameaçou com a possibilidade de que a renovação não seja efetivada.

