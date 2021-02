Fábio Porchat negocia com a Globo para assumir vaga de Faustão

Metrópoles - Contratado pelo Grupo Globo desde o início de 2019, Fábio Porchat está de namoro com a casa para ganhar uma atração na TV Aberta. O interesse é recíproco, é bom que se diga.

O sucesso do Que História é Essa, Porchat? no GNT levou o programa para a Globo em outubro do último ano, e a excelente repercussão fez a direção pensar, inclusive, na possibilidade de o apresentador substituir Fausto Silva, que se despede do Domingão no fim de 2021.

Segundo o que a coluna apurou, Porchat é um nome querido entre os poderosos dentro da Globo e está na crista da onda por vários motivos: é um apresentador popular, com boa aceitação entre a classe artística, jornalistas e telespectadores; é querido pelos anunciantes; e um profissional fácil de lidar – zero estrela. O humorista também não é envolvido em escândalos, polêmicas e com políticos.

