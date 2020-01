Facebook anuncia que vai continuar permitindo divulgação de fake news em anúncios políticos

A rede social também anunciou que não colocará restrição ao sistema de “microtarget” para os anúncios políticos. Por consequência, as campanhas recebam informação de usuários do Facebook, algo que, segundo os críticos, facilita o trabalho dos que pretender espalhar informações falsas edit

247 - O Facebook anunciou nesta quinta-feira (9) que não fará mudanças significativas em suas políticas de publicidade política. Com a postura da empresa aumenta a possibilidade do uso das chamadas “fake news” em anúncios desse tipo.

“Nossa posição está baseada na crença fundamental do Facebook na liberdade de expressão, no respeito ao processo democrático e na crença de que, nas democracias maduras e com uma imprensa livre, o discurso político já é sem dúvida o discurso mais minucioso que existe”, justificou a chefe de política global de eleições do Facebook, Katie Harbath.

A rede social também anunciou que não colocará restrição ao sistema de “microtarget” para os anúncios políticos. Por consequência, as campanhas recebam informação de usuários do Facebook, algo que, segundo os críticos, facilita o trabalho dos que pretender espalhar informações falsas.