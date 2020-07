Facebook diz que irá recorrer da decisão de Moraes e manterá perfis de bolsonaristas fora do Brasil

Facebook informou que não irá cumprir integralmente a determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes e que irá recorrer da decisão. A empresa também disse que manterá os perfis em atividade até que o caso seja julgamento pelo plenário do STF. edit

247 - O Facebook informou que não irá cumprir a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que a rede social bloqueie internacionalmente os perfis bolsonaristas e de extrema direita que são alvos do inquérito que apura a disseminação de fake news e ameaças contra os membros da Corte. A empresa disse que irá recorrer da decisão e que manterá os perfis em atividade até que o caso seja julgamento pelo plenário do STF.

"Respeitamos as leis dos países em que atuamos. Estamos recorrendo ao STF contra a decisão de bloqueio global de contas, considerando que a lei brasileira reconhece limites à sua jurisdição e a legitimidade de outras jurisdições", disse o Facebook por meio de nota.

Segundo reportagem da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o Facebook avalia que o bloqueio internacional de perfis por meio de instâncias locais como o STF poderiam resultar em precedentes prejudiciais ao funcionamento da rede social. A empresa, porém, retirou do ar o funcionamento dos perfis no Brasil desde a semana passada.

Entre os que perfis que foram atingidos pela decisão de Moraes estão o da militante bolsonarista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, o do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), dos empresários Luciano Hang (dono da rede varejista da Havan) e Edgard Corona (dono da rede de academias Smart Fit), além do blogueiro Allan dos Santos, entre outros.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.