Facebook e Instagram marcam como "informação falsa" um vídeo compartilhado por Bolsonaro com ataques à imprensa

247 - O Facebook e o Instagram marcaram com aviso de "informação falsa" um vídeo compartilhado na última segunda-feira (26) por Jair Bolsonaro nas duas redes sociais.

Na gravação foram comparados títulos em espanhol e em português de uma reportagem do jornal El País sobre o discurso de Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, em 2019. De acordo com o autor do vídeo, na versão em espanhol, a reportagem foi positiva e na versão em português o jornal critica Bolsonaro, que, na legenda, Bolsonaro escreveu: "Se você não lê jornal está sem informação, sê lê está desinformado".

O interlocutor do vídeo afirmou: "'Bolsonaro anima os executivos de Davos a investir no Brasil' […]. Ou seja, uma manchete positiva, uma reportagem positiva sobre a participação dele. Aí eu fui ver a mesma publicação na parte brasileira do jornal, ou seja, esse aqui é o jornal que vai para o Brasil: ‘O breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos’. Ou seja, o contrário do que está publicado na Espanha, a mesma repórter".

