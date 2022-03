Facebook libera posts que estimulem violência contra russos e preguem a morte de Putin e Lukashenko

Apoie o 247

247, com Reuters - A Meta permitirá que usuários do Facebook e Instagram em alguns países peçam violência contra russos e soldados russos no contexto do conflito armado na Ucrânia, de acordo com e-mails internos vistos pela Reuters nesta quinta-feira, 10, em uma mudança temporária em sua política sobre discurso de ódio.

A empresa de mídia social também está permitindo temporariamente postagens que pedem a morte do presidente russo Vladimir Putin ou do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko em países como Rússia, Ucrânia e Polônia, de acordo com uma série de e-mails internos para seus moderadores de conteúdo.



A Meta não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

