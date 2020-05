Facebook está elaborando programa para impedir postagem de “memes de ódio’

247 - O Facebook divulgou na terça-feira, 12, que está montando projeto para detectar “memes de ódio” através de inteligência artifical e apoiado pelo crowdsourcing. Eles informaram que já possuem um banco de dados com 10 mil publicações.

A rede social também informou que os dados estavam sendo pesquisados por profissionais em um projeto chamado “desafio dos memes de ódio”, que está sendo usado para desenvolver algoritmos capazes de detectar estes tipos de mensagens, com um prêmio total de US$ 100.000.

"Esse desafio deve estimular pesquisadores em Inteligência Artificial a testar novos métodos, comparar seus trabalhos e resultados e acelerar a identificação de discursos de ódio multimodal", informou o Facebook.

O relatório trimestral de transparência da rede indicou que 9,6 milhões de postagens já foram excluídas por "discurso de ódio". A plataforma também indica que destes, 4,7 milhões estavam “ligadas ao ódio organizado”.

Guy Rosen, vice-presidente de integridade do Facebook, disse que, com a IA, "somos capazes de encontrar mais conteúdo e agora podemos detectar quase 90% destas mensagens e as removemos antes que alguém as tenha reportado para nós".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.