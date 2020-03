Facebook perde espaço para novas redes sociais

247 - O avanço das mídias digitais vem provocando mudanças nas redes sociais e alterando os mecanismos de publicidade na internet. Apesar da liderança, marcada por 2,5 bilhões de usuários, o Facebook vem perdendo cada vez mais espaço para outras plataformas como a TIkTok e o Instagram.

Em 2019, segundo pesquisa feita pela QualiBest, os brasileiros passaram menos tempo no Facebook: 46% dos entrevistados diminuíram a frequência na rede. Por outro lado, 24% afirmaram ficar mais no Instagram, enquanto 27% passaram a acessar mais o YouTube. Entre os motivos para a evasão do Facebook estão o interesse em outras redes (45%), propagação de notícias falsas (42%) e falta de inovação (35%).