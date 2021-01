Fake news nas redes sociais caem 73% desde o banimento de Trump

247 – "A quantidade de desinformação compartilhada nas redes sociais sobre fraude nas eleições americanas caiu 73% desde que o presidente Donald Trump e seus aliados tiveram suas contas suspensas em várias plataformas na semana passada. A pesquisa da empresa de análise Zignal Labs relatou que as conversas sobre o assunto passaram de 2,5 milhões de menções para 688 mil em várias plataformas após Trump ter sido banido do Twitter no dia 8 de janeiro. As informações são do jornal The Washington Post", informa reportagem do jornal Estado de S. Paulo.

O levantamento mostra o que pode acontecer no Brasil se o mesmo tratamento vier a ser dispensado ao bolsonarismo, que é a força política que mais propaga fake news no Brasil.

