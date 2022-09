Família e amigos planejam intervenção em Cara Delevingne após aparições assustadoras em público

Apoie o 247

247 - As recentes aparições públicas da modelo e atriz Cara Delevingne não deixaram apenas seus fãs preocupados. A família e os amigos da estrela de 'Cidades de Papel' planejam fazer uma intervenção com ela, que foi vista em um aeroporto nos EUA descalça, aparentemente nervosa, com os cabelos desgrenhados e visivelmente fora de si. Na semana anterior ela foi flagrada fumando algum tipo de cachimbo enquanto estava sentada sozinha em um carro, aumentando os temores daqueles de seu círculo próximo. As informações são do portal Monet.

“Estamos todos incrivelmente preocupados. A situação está aumentando há algumas semanas e a família de Cara está envolvida”, disse um amigo próximo ao The Sun na quarta-feira. "Fala-se em realizar algum tipo de intervenção e garantir que Cara receba a ajuda de que ela pode precisar", acrescentou a pessoa. — Ela está queimando a vela dos dois lados ultimamente, e isso claramente está cobrando seu preço", lamentou.

Os pais de Delevingne, o rico promotor imobiliário Charles Delevingne e sua esposa Pandora vivem na Inglaterra. A modelo também tem três irmãos, incluindo a socialite Poppy Delevingne. A última aparição pública de Cara foi quando a modelo e atriz de 30 anos se preparava para embarcar no jato particular de Jay-Z em um aeroporto de Los Angeles.

