Famoso âncora da Globo troca emissora pela Record após 16 anos

Metrópoles - O famoso âncora da Globo em Fortaleza, Luiz Esteves, da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, anunciou a sua saída do canal onde ele era apresentador do CE1, jornal da hora do almoço equivalente ao SP1, há 13 anos, e já gravou um vídeo publicado no Instagram da TV Cidade, afiliada da Record no estado, para anunciar que em breve trará novidades ao público.





Antes de figurar nas redes sociais da concorrência, Luiz Esteves fez um texto de despedida da antiga casa.

“É chegado o momento de encerrar um próspero ciclo profissional no Sistema Verdes Mares/GEQ. Foram 16 anos de parceira, dos quais, 13 na apresentação do CETV. É aquela sensação de dever cumprido”, disse ele.

