Famosos criticam descontrole de Bolsonaro em debate da Globo

247 - Famosos foram às redes sociais na noite desta quinta-feira (30) criticar o descontrole de Jair Bolsonaro (PL) durante debate entre presidenciáveis da TV Globo.

Ex-BBB Ana Paula Renault: "Lula massacrando! Jogou na roda a corrupção na compra das vacinas, a rachadinha da ‘familícia’, os imóveis em dinheiro vivo. Bolsonaro descontrolado. Bonner tendo que chamar a atenção de Bolsonaro igual professora tentando colocar ordem na 5ª sérieB. Bolsonaro completamente descontrolado! Dando pena".

Felipe Neto: "Bolsonaro está fora de si. Completamente descontrolado, totalmente fora do prumo, gritando e babando. É um vexame".

Atriz e roteirista Maria Bopp: "Bolsonaro todo nervosinho. Vai para cima dele que ele treme!. Que vexame! Bolsonaro totalmente descontrolado".

Ator Armando Babaioff: "como é que isso é presidente da República?".

Antonio Tabet: "Bolsonaro só pergunta para o falso padre:

- 'Falso padre, meu governo é bom'.

- 'É ótimo!'

- 'Obrigado, falso padre!'

- 'De nada, meu capitão!'".

Bruno Gagliasso: "é inacreditável esse sujeito citar as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc como conquistas do governo dele! Bolsonaro vetou as duas leis! Mentiroso! Depois de quase 3h de debate só resta uma certeza: tem que ser Lula no 1º turno".

