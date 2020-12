Famosos e anônimos reclamam no Twitter por ficarem de fora de lista de 'detratores' do governo

Agência Sputnik - Governo federal teria contratado empresa de comunicação para elaborar um relatório que classifica pessoas influentes como "detratores" ou "favoráveis" ao governo. Internautas pedem para serem incluídos na lista.

Foi revelado na terça-feira (1º) um documento intitulado "Mapa de influenciadores", que teria sido elaborado pela empresa BR+ Comunicação, analisando postagens sobre o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes durante o mês de maio de 2020.

O relatório classifica as pessoas em três grupos: "detratores" do governo, "neutros informativos" e "favoráveis". Totalizando 81 nomes, o primeiro grupo, que forma a maioria da lista, conta com 51 pessoas. Mas, no Twitter, muita gente anda pedindo para ser incluída nessa categoria. O termo "detratores" foi um dos assuntos mais comentados no Twitter na terça-feira (1º).

Presente na lista, o youtuber Felipe Neto brincou com a situação.

Como eu fui classificado pela equipe do Paulo Guedes como um DETRATOR na lista de 81 pessoas a serem "monitoradas de perto", eu apresento:



Felipe Neto Detrator.#TheTratores pic.twitter.com/76jCvppN7V — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 1, 2020

Até um selo para quem está na lista foi criado.​

SOU DETRATORA oficial do Governo Bolsonaro. Estou na Lista. Vale muito mais do que Pulitzer. https://t.co/NsQXpwWOEY via @UOLNoticias

@UOL pic.twitter.com/YnI8HvoqYw — Hildegard Angel (@hilde_angel) December 1, 2020

Após a divulgação da existência do relatório, muita gente foi conferir se fazia parte​ da lista.

Vendo se meu nome está lista dos Detratores pic.twitter.com/uDn4JTaojl December 2, 2020

Teve gente que ficou em mais de uma lista.

Estou na lista do governo como "detrator"! Glória das glórias!



Mas, ei... também apareço na lista dos "favoráveis". — Joel Pinheiro 🇧🇷 (@JoelPinheiro85) December 1, 2020

E teve quem ficou frustrado ao constatar que não fazia parte do grupo de "detratores".

Decepcionei muitos de vcs hoje, decepcionei minha esposa, minhas filhas, meus pais. Nem sempre vencemos, nem sempre o que desejamos depende de nós. A vida é um aprendizado, espero corrigir meus erros e quem sabe um dia atingir a meta de entrar na lista dos detratores. Me perdoem! — GugaNoblat (@GugaNoblat) December 1, 2020

Alguns não preencheram os requisitos.

#xatiada por não estar na lista de detratores do desgoverno pic.twitter.com/TSS3Q7b49Y — Kamille Viola (@kamille) December 1, 2020

Outros recorreram a um copo amigo para afogar as mágoas.

“Coitado, ficou assim quando descobriu que não está na lista de detratores do governo.” pic.twitter.com/EAqMMJFrpj — Sérgio Rodrigues (@sergiotodoprosa) December 1, 2020

Teve quem ficou feliz apenas por seguir alguns dos "detratores".

Eu só sigo detratores!



Que felicidade! pic.twitter.com/7aBPNpG8WL — Renato Carneiro (@renascarneiro) December 1, 2020

"Detratores" de outros contextos foram lembrados.​

Maiores Detratores do mundo

- Cid Gomes

- Kevin Bacon pic.twitter.com/2SdGkiYAe4 — Aqui é o Victor Rogerio do @superliterário e... (@victorogerio) December 2, 2020

Por fim, foi pedido solidariedade e união entre os "detratores".

“Coitado, ficou assim quando descobriu que não está na lista de detratores do governo.” pic.twitter.com/EAqMMJFrpj — Sérgio Rodrigues (@sergiotodoprosa) December 1, 2020





O conhecimento liberta. Saiba mais