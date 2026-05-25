Faustão é internado em São Paulo para procedimento

247 - O apresentador Fausto Silva, conhecido nacionalmente como Faustão, foi internado nesta segunda-feira (25) em São Paulo para realizar um procedimento médico programado. Segundo informações divulgadas pela assessoria do comunicador ao site Splash, do UOL, ele deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para a retirada de uma sonda gástrica. De acordo com a equipe do apresentador, o quadro clínico é estável e a internação já estava prevista desde o ano passado.

“Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica”, informou a assessoria.

Ainda segundo os representantes do comunicador, a expectativa é que Faustão receba alta hospitalar na manhã desta terça-feira (26).

Longe da televisão desde 2023, o apresentador vem enfrentando uma série de desafios de saúde nos últimos anos. Aos 76 anos, ele já passou por quatro transplantes de órgãos. O primeiro foi um transplante de coração, realizado em agosto de 2023. Em fevereiro de 2024, Faustão foi submetido a um transplante de rim.

Em agosto de 2025, o apresentador realizou um transplante de fígado e, no mesmo mês, precisou passar por um retransplante renal. Desde então, segue em acompanhamento médico contínuo.