Fausto Silva acerta com a Band e assina contrato na semana que vem

247 - O apresentador Fausto Silva,que não teve seu contrato renovado com a Globo após décadas na casa, irá assinar um contrato com a Rede Bandeirantes na semana que vem, segundo informa o jornalista Flávio Ricco, em sua coluna no portal R7.

“Alguns detalhes ainda serão conversados a partir de agora. Entre os principais, se será um programa semanal, aos domingos, como sempre foi, mas a partir das 20 horas. Ou um diário, no final de noite, de segunda a sexta. No mais, já foi tudo conversado e ajustado. O contrato será assinado na próxima semana, com duração de cinco anos, valendo a partir de 1º de janeiro 2022”, diz o colunista.

