“FDP é elogio para a Folha”, diz Zé de Abreu

247 - O ator José de Abreu usou suas redes sociais nesta segunda-feira (22) para criticar postura do jornal Folha de S.Paulo que, ao invés de destacar em sua manchete o momento mais crítico da pandemia no Brasil, optou por sugerir que a população brasileira o vê como culpado de uma sentença armada.

"A @folha começa a pior semana da pandemia falando de mortes? De preservação da vida? Do inominável? Não! A @folha ENFEZADA, em seu sentido literal, fala de @LulaOficial! Filhos da Puta é elogio!(Enfezada=cheia de fezes)", disse.





Saiba mais

Mesmo depois da confirmação de que o ex-presidente Lula foi um preso político durante 580 dias, por ter sido julgado por um ex-juiz que não tinha competência territorial para julgá-lo e que também não foi imparcial durante o processo, o jornal Folha de S. Paulo contratou uma pesquisa do seu instituto Datafolha que tem como finalidade preparar um novo golpe judicial contra Lula, com o objetivo de retirá-lo das eleições presidenciais de 2022.

Em reportagem publicada nesta segunda-feira, a Folha informa que 57% dos brasileiros considerariam justa a condenação de Lula, sem informar que a absoluta maioria dos juristas do Brasil e do mundo já divulgou manifestos contra a prisão política do ex-presidente. A Folha também jamais informou que líderes globais de vários países, como os presidentes da Argentina e do México, Alberto Fernández e López Obrador, assim como o senador estadunidense Bernie Sanders, entre vários outros líderes globais, comemoraram o fim das condenações arbitrárias do ex-presidente, que tiveram como única finalidade retirá-lo da disputa de 2018, abrindo caminho para a vitória de Jair Bolsonaro.

