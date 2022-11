"Fechou-se um ciclo de tentativas de instrumentalização dos militares na vida política nacional", diz Elio Gaspari

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Elio Gaspari afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que o relatório técnico do Ministério da Defesa que não apontou falhas no sistema eletrônico de votação brasileiro “fechou um ciclo de tentativas de instrumentalização dos militares na vida política nacional”.

“Ele foi aberto em abril de 2018 com o infeliz tuíte do comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, às vésperas do julgamento de um habeas corpus em benefício de Lula”, diz Gaspari em seguida.

“Nesses quatro anos, um presidente que dizia dispor do ‘meu Exército’ tentou instrumentalizar as Forças Armadas no atacado. Não conseguiu. No varejo, conseguiu alguma coisa e militarizou de forma desastrada o Ministério da Saúde no pico da pandemia”, ressalta o jornalista.

Ainda segundo ele, “as tentativas de instrumentalização dos militares nos últimos quatro anos foram contidas por oficiais que não falam de política. Fechou-se esse ciclo e vai para o Planalto um presidente que em oito anos de poder nunca se meteu com os quartéis.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.