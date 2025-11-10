Feira Internacional de importações da China registra US$ 83,49 bilhões em negócios e bate recorde histórico

247 – A oitava edição da Feira Internacional de Importações da China (CIIE, na sigla em inglês) registrou negócios previstos que somam US$ 83,49 bilhões, um aumento de 4,4% em comparação com a edição anterior, estabelecendo um novo recorde histórico. A informação foi divulgada pela agência estatal Xinhua e reproduzida pelo jornal Global Times nesta segunda-feira (5).

O evento, realizado em Xangai entre os dias 5 e 10 de novembro de 2025, reuniu milhares de empresas e visitantes de diversos países, consolidando-se como uma das maiores plataformas de promoção do comércio internacional do mundo. De acordo com os organizadores, o crescimento do volume de negócios reflete a força da economia chinesa e o comprometimento do país com a abertura e a globalização econômica.

CIIE se consolida como vitrine de inovação e tecnologia

Durante a feira, setores de alta tecnologia, inteligência artificial e equipamentos industriais de ponta atraíram grande atenção do público. A exposição voltada à inovação tecnológica foi uma das mais movimentadas, reunindo visitantes e investidores interessados nas oportunidades de cooperação com empresas chinesas e estrangeiras.

A CIIE é considerada uma das principais iniciativas do governo chinês para ampliar o acesso do mercado doméstico a produtos e serviços estrangeiros. Desde sua criação, em 2018, o evento tem servido como uma ponte para fortalecer as cadeias globais de valor e estimular a recuperação econômica mundial.

Expansão do comércio e integração global

Com a participação de companhias de mais de 150 países e regiões, a edição de 2025 reforçou o papel da China como motor do crescimento econômico global. Autoridades destacaram que o país continuará promovendo um ambiente de negócios aberto e previsível, buscando parcerias que contribuam para a inovação e o desenvolvimento sustentável.

A crescente adesão de empresas internacionais à feira demonstra a confiança do setor privado na estabilidade econômica chinesa e nas perspectivas de expansão do consumo interno. A expectativa é de que os acordos firmados durante a CIIE impulsionem investimentos e aumentem o intercâmbio comercial em diversos segmentos, incluindo tecnologia, saúde, alimentos e energia limpa.