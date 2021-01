Felipe Castanhari acusa Marcius Melhem de “tentativa pífia de censura”

247 - O youtuber Felipe Castanhari acusou Marcius Melhem em suas redes sociais esta sexta-feira (22) de praticar censura após a Justiça negar pedido da defesa de Melhem para a exclusão de um post de Castanhari nas redes sociais.

“Não satisfeito em me processar, por causa de um tweet em que defendia a Dani [Calabresa], o sujeito ainda está tentando calar todo mundo que se pronunciou em defesa dela: foi assim com o Marcos Veras, Danilo Gentili e também com o Rafinha Bastos”, disse o youtuber.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, Castanhari se manifestou após a Justiça de São Paulo negar pedido da defesa de Melhem para que o influenciador apagasse uma segunda publicação em defesa de Dani Calabrasa. Segundo decisão da juíza Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no post em questão Castanhari "buscou apenas manifestar apoio a uma colega, externando sua sensação de revolta diante dos fatos veiculados pela mídia em notícias envolvendo o nome do autor [Melhem], sem, contudo, mencioná-lo expressamente".

O conhecimento liberta. Saiba mais