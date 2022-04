Felipe Neto anuncia contratação de Galvão Bueno, que sairá da Globo

Apoie o 247

247 - Após o anúncio de que o contrato de Galvão Bueno não iria ser renovado com a Globo e chegará ao fim após a Copa do Mundo do Catar, Galvão Bueno firmou uma parceria com o youtuber Felipe Neto.

A informação foi divulgada pelo próprio youtuber em suas redes sociais, ressaltando que a saída de Galvão da Globo não implica em sua aposentadoria da profissão. "Para quem achava que seria o fim de suas narrações, nem pensar", escreveu.

O narrador deu detalhes do novo acordo com a Play9, que Felipe Neto mantém com o sócio João Pedro Paes Leme, e apontou que o objetivo é aumentar a presença dele nas redes sociais, com foco no YouTube e na Twitch, rede que tem investido na transmissão de esporte ao vivo.

A Play9 já mantém tem entre os seus contratados o repórter Tino Marcos, também ex-Globo.

