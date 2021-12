Felipe Neto anuncia término de seu namoro com Bruna Gomes

Apoie o 247

Do Metrópoles - Felipe Neto terminou o namoro de quase cinco anos com a influenciadora Bruna Gomes. A notícia do término foi publicada, pela assessoria do youtuber, em seu Instagram, sem entrar em mais detalhes sobre o que motivou a separação.

No final de novembro, ele também surpreendeu os seguidores ao mostrar um print da sua conta bancária.

A equipe do influenciador digital publicou um comunicado oficial sobre o fim do relacionamento. “A assessoria de imprensa de Felipe Neto informa, especialmente aos fãs, que o relacionamento do comunicador com a influenciadora digital Bruna Gomes chegou ao fim após quase cinco anos de duração. Felipe agradece a todos pelo carinho e preocupação, aos que acompanham há anos o seu trabalho e que torcem verdadeiramente por sua felicidade, bem-estar e saúde mental”, diz a nota.

Ex diz que Felipe Neto terminou namoro por telefone

Em sua conta oficial, a jovem explica que resolveu se posicionar após a separação ter sido exposta por Felipe Neto. “No último 25, Natal, fui surpreendida com um telefonema de meu companheiro com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos, Felipe Neto colocando fim à nossa relação . Portanto, sim, é verdade! Não dividimos mais interesses de vida em comunhão”, começou escrevendo.

Ela ressaltou que não esperava por esta ligação. “Tenham certeza: a surpresa [de vocês] é infinitamente maior para mim, contatada por telefone e mensagens de texto, sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta, como deve ser entre aqueles que viveram sob um mesmo teto, partilhando sonhos e angústias, alegrias e tristezas, tempestades e calmarias”, continuou a influencer.