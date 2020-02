Felipe Neto: ao voltar a exibir programa da ditadura, Silvio Santos bajula Bolsonaro

O youtuber Felipe Neto criticou a postura de Silvio Santos, que sempre atende às demandas de Bolsonaro e ordenou que o programa "semana do presidente", exibido na ditadura militar, voltasse ao ar em seu canal. "O objetivo? Enaltecer e bajular os feitos do Presidente da República", disse Neto edit

247 - O youtuber Felipe Neto criticou a postura de Silvio Santos, que sempre atende às demandas de Bolsonaro e ordenou que o programa "semana do presidente", exibido na ditadura militar, voltasse ao ar em seu canal. "O objetivo? Enaltecer e bajular os feitos do Presidente da República", disse Neto

A "Semana do Presidente" vai voltar no SBT. Ordem do dono, Silvio Santos, direto dos Estados Unidos. O miniprograma, levado ao ar durante muitos anos, ainda nos tempos do regime militar e criado para destacar os atos do governo federal, estará novamente no ar muito em breve.

O SBT, nos tempos atuais, é um dos maiores beneficiados com as verbas federais publicitárias

O SBT se tornou uma das empresas mais beneficiadas com verbas do governo federal.



Agora, Silvio Santos decidiu voltar com o programa “Semana do Presidente”, q existia na época da ditadura.



O objetivo? Enaltecer e bajular os feitos do Presidente da República.



— Felipe Neto (@felipeneto) February 14, 2020